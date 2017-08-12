السيسي يبدأ الاثنين جولة لأربع دول إفريقية
السيسي يبدأ الاثنين جولة لأربع دول إفريقية
04:47 م السبت 12 أغسطس 2017
الرئيس السيسي
القاهرة -(مصراوي):
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 14 أغسطس الجاري جولة أفريقية تستغرق أربعة أيام، يزور خلالها كل من تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جولة الرئيس الإفريقية تأتى في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلاً عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذاً في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي يوجه بمحاسبة المسئولين عن حادث تصادم قطاري الإسكندرية
-
"الوطنية للصحافة": ندرس مشروع قانون تبادل المعلومات تمهيدًا لعرضه
-
السيسي يوافق على إنشاء شركة مع موانئ دبي لتنفيذ مشروعات قناة السويس
-
مدبولي: مشروع "المحروسة" في مرحلة التشطيبات النهائية لخدمة سكان المناطق
إعلان
إعلان