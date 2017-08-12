السيسي يبدأ الاثنين جولة لأربع دول إفريقية

القاهرة -(مصراوي):

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 14 أغسطس الجاري جولة أفريقية تستغرق أربعة أيام، يزور خلالها كل من تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جولة الرئيس الإفريقية تأتى في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلاً عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذاً في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.