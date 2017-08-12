مسؤول سوري ينفي تقييد حركة المرور في معبر حدودي مع تركيا

حلب - (د ب أ):

كشف مدير معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا ،ساجد الحمصي، عن سعيهم لاستصدار جوازات سفر خاصة للسوريين في المناطق المحررة بالتنسيق مع السلطات التركية.

ونفى الحمصي ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في المعبر باب الهوى، " تقييد حركة المرور في المعبر وأن العمل مستمر من حيث تدفق البضائع والسلع الأساسية، وأن دخول مواد البناء مقيد حاليا، ولكن هناك مباحثات مع الجانب التركي حول الأمر"، متعهدا باستئنافها خلال الأيام المقبلة.

وطالب الحمصي القوى الدولية والإقليمية بعدم أخذ إجراءات من شأنها زيادة معاناة السوريين، كون المعبر هو شريان الحياة لملايين المدنيين في المنطقة .

وأكد مدير المعبر أن" إدارة مدنية هي التي تقوم بإدارة المعبر، وأن الكادر المدني الذي كان يقوم على إدارة المعبر منذ الشهر السابع من عام 2015 مازال موجودًا، حيث اتخذ منذ ذلك الحين القرار بإخراج كافة الفصائل العسكرية من المعبر وجعل إدارته مدنية، حيث إن 200 عنصر من الأمن الجنائي والشرطة هم من يقومون بتأمين الحماية للمعبر اليوم ".

وكانت تركيا قالت إنها ستفرض قيودًا على حركة السلع عبر المعبر بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة .

وأكد الحمصي أن إيرادات المعبر تذهب إلى مصاريف تتمثل برواتب نحو 450 موظفًا لديه، إضافة إلى الكلفة التشغيلية للمعبر، إلى جانب دعمه لمجموعة من المشاريع في إدلب وإصلاح شبكات الطرقات.

وكانت هيئة تحرير الشام سيطرت على المعبر بعد اشتباكات مع حركة أحرار الشام الشهر الماضي، ما أدى إلى إغلاقه لمدة أسبوع كامل.