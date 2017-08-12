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حكومة الحوثيين تدعو المجتمع الدولي لتخفيف معاناة النازحين في اليمن

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مصراوي Masrawy

حكومة الحوثيين تدعو المجتمع الدولي لتخفيف معاناة النازحين في اليمن

04:48 م السبت 12 أغسطس 2017

حكومة الحوثيين تدعو المجتمع الدولي لتخفيف معاناة النازحين في اليمن

جماعة أنصار الله الحوثية

صنعاء - ( د ب أ):
دعت المشكلة من قبل جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام ، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، المجتمع الدولي إلى تخفيف معاناة النازحين في اليمن.

جاء ذلك على لسان هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين وصالح، خلال لقائه اليوم السبت بصنعاء، كل من الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية، والممثل المقيم بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الغذاء العالمي والممثل المقيم بالإنابة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لما أوردته وكالة سبأ الخاضعة لسلطة الحوثيين.

وناقش اللقاء الإجراءات الأخيرة بشأن فرض رسوم إضافية على كافة المقيمين على أراضيها وما ستترتب عليه من عمليات ترحيل واسعة لجنسيات عدة (منها اليمن).

كما ناقش الوزير شرف قضية النزوح الداخلي في اليمن وتفاقم أعداد النازحين بسبب ما وصفه "العدوان والقصف المستمر (إشارة إلى عمليات التحالف) في كل المناطق، في ظل عدم توفر الإمكانات اللازمة لدى الجانب الحكومي لتغطية احتياجات الأعداد الكبيرة لهذه الفئة التي تتوسع معاناتها وتزيد أعداد ضحاياها يوماً بعد يوم".

واتهم وزير خارجية الحوثيين السعودية بشكل مباشر بالتسبب بالكارثة الإنسانية المتفاقمة للنازحين، والسياسات المتعمدة لتوسيعها ومضاعفة معاناة الموطن اليمني، سيما في ظل الضغط الذي تواجهه القطاعات الخدمية في اليمن، بالتوازي مع شح كبير جداً في الموارد وتدمير شبه كامل للبنية التحتية، حسب قوله.

ودعا شرف المكاتب الأممية إلى تسليط الضوء على حجم المعاناة المتفاقمة للنازحين اليمنيين، الذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين، بالإضافة إلى أولئك المعرضين للخروج من الأراضي السعودية.

كما دعا المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه الاحتياجات العاجلة للنازحين وسبل مساعدتهم والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها.

وتشهد اليمن حربا شديدة بين الحوثيين وحلفائهم من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي من جهة أخرى، خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين.

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