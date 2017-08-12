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تقرير يمني : 563 قتيلا في اشتباكات جنوبي تعز خلال عام

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مصراوي Masrawy

تقرير يمني : 563 قتيلا في اشتباكات جنوبي تعز خلال عام

04:45 م السبت 12 أغسطس 2017

تقرير يمني : 563 قتيلا في اشتباكات جنوبي تعز خلال عام

اشتباكات جنوبي تعز

صنعاء - (د ب أ):

أفاد تقرير يمني بسقوط 563 قتيلا في اشتباكات اندلعت منذ حوالي عام في مديرية الصلو جنوبي محافظة تعز، 275 كم جنوب صنعاء.

وقال موقع " 26 سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني ، في تقرير نشره اليوم السبت إنه " خلال عام منذ بدء الاشتباكات في مديرية الصلو بمحافظة تعز، قتل 63 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ،مع جرح 239 آخرين".

وأضاف التقرير أن " المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح) فقدت أكثر من 500 مقاتل لقوا حتفهم على أيدي الجيش الوطني بينهم أكثر من 20 من القادة الميدانيين وضباط في الحرس الجمهوري (موالين لصالح) ينتمون الى محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب".

وأوضح التقرير أن "عشرات الأطفال من صغار السن قتلوا أيضا في هذه المديرية خلال الفترة نفسها، بعد أن تم استقطابهم من قبل الحوثيين وقوات صالح للقتال معهم في الجبهة ذاتها".

وحول جرحى الحوثيين وحلفائهم في جبهة الصلو خلال الفترة ذاتها، أشار التقرير إلى إصابة حوالي ألف مقاتل بينهم قيادات ميدانية.

وتبلغ مساحة مديرية الصلو قرابة 90 كيلو متر مربع وتتكون إدارياً من 11 منطقة تقع تسعة منها تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في حين لا تزال منطقتي الشرف والضباء بأكملها تحت الحوثيين وحلفائهم، حسب التقرير.

وبدأت المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين في مديرية الصلو، مطلع أغسطس الماضي.

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