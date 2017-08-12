مشاجرة بـ "الكراسي" بين طبيب ومسؤول في مستشفى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نشبت مشاجرة بين إخصائي بالعناية المركزة ورئيس قسم الشؤون الإدارية في مستشفى حميات مطوبس في محافظة كفر الشيخ، تعدى خلالها الأول على الثاني، مستخدمًا كرسيًا، وذلك على إثر خلافات إدارية.

انتقلت قوة من مركز شرطة مطوبس إلى المستشفى عقب استغاثة من الإدارة، واقتادت المتشاجرين إلى مركز الشرطة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم معهما.

كما أفاد شهود عيان، مصراوى، بأن مشادة كلامية وقعت بين الطبيب "ع. م. إ" إخصائي العناية المركزة بالمستشفى و"ر. ا" رئيس قسم الشؤون الإدارية بالمستشفى ذاته، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطبيب على رئيس قسم الشؤون الإدارية مستخدمًا كرسيًا.

وأكد اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه جرى إخطار وكيلة وزارة الصحة الدكتورة لميس المعداوى، بالواقعة، وبدورها أرسلت مفتش مالي وإداري للتحقيق، مشددًا على أن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأنه جاري عرض مذكرة على محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، تتضمن تفاصيل المشاجرة، مع التوصية باتخاذ العقوبات اللازمة، حتى لا تتكرر.​