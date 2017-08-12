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بالصور.. رجال شرطة يتبرعون لمصابي القطارين المنكوبين بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رجال شرطة يتبرعون لمصابي القطارين المنكوبين بالإسكندرية

04:40 م السبت 12 أغسطس 2017

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كتب – فتحي سليمان:

تبرع رجال شرطة بالإسكندرية بالدم للمصابين في حادث تصادم القطارين فيما فتحت مستشفى الشرطة بالإسكندرية أبوابها أمام المصابين.

وسارع عدد من رجال الشرطة ومجندي إدارة قوات أمن الإسكندرية عقب الحادث بالتوجه إلى مستشفى الأميري الجامعي للتبرع بالدم لمصابي الحادث.

واستقبلت مستشفى الشرطة بالإسكندرية عدد من مصابي الحادث الأليم وقد تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة أطباء المستشفى في كافة التخصصات وتلقى الإسعافات والعلاج اللازم .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، الحصيلة الرسمية لأعداد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية، بوفاة 41 شخصا، وخروج 47 مواطنا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

وأوضحت الوزارة، أن 132 مصابا ما زالوا بالمستشفيات.

وجرى نقل المتوفين والمصابين بواسطة 82 سيارة اسعاف، إذ نقل المتوفون إلى مشارح مستشفيات كوم الدكة، وصدر المعمورة، ورأس التين، والميري، فيما نقل المصابون الى مستشفيات رأس التين، والجمهورية التابعين للوزارة، ومصطفى كامل العسكري، والشرطة بالإسكندرية، والميري والإيطالي.

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