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تسير بسرعة 80 وتحمل 4 أشخاص.. سيارة هولندية جديدة من السكر والبنجر

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تسير بسرعة 80 وتحمل 4 أشخاص.. سيارة هولندية جديدة من السكر والبنجر تسير بسرعة 80 وتحمل 4 أشخاص.. سيارة هولندية جديدة من السكر والبنجر

التحرير

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​أعلن مجموعة من الطلاب في هولندا، عن ابتكار نموذج اختباري جديد لسيارة مصنوعة من السكر والبنجر وعدد من المكونات الطبيعية الصديقة للبيئة.

وبحسب "CNN” الأمريكية، فإن المبتكرون الهولنديون كشفوا عن تقنية استخدام المواد الطبيعية في صناعة السيارات، بمواصفات توازي تلك التي تتمتع بها المركبات العادية.

وتستطيع السيارة التي يبلغ وزنها 310 كيلو جرام أن تحمل 4 أشخاص وتسير بسرعات تصل إلى 80 كم/ ساعة.

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ويعول الطلاب على هذا الاختراع ليكون خطوة جديدة نحو تصنيع سيارات صديقة للبيئة، لاسيما وأن العديد من الجهات الدولية والشركات العالمية بدأت تسير على هذا النهج.
 

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التحرير

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