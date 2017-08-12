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جيرو.. «البديل السوبر» في الدوري الإنجليزي

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جيرو.. «البديل السوبر» في الدوري الإنجليزي جيرو.. «البديل السوبر» في الدوري الإنجليزي

التحرير

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استحق المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو لقب البديل السوبر وذلك بعدما نجح أمس في قيادة أرسنال للفوز على ليستر سيتي بنتيجة 4-3، بعدما كان المدفعجية متأخرون في النتيجة حتى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وشاهد جيرو من على مقاعد البدلاء تألق مواطنه ألكساندر لاكازيت الذي سجل هدف أرسنال الأول في المباراة، ولكن مع نهاية المباراة كانت الجماهير تتغنى بجيرو البديل الذي جلب النقاط الثلاث للمدفعجية.

وسجل جيرو هدفه السابع في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي كلاعب بديل، ولا يوجد أي لاعب ينافسه من عن قرب في هذا الرقم، حيث يحتل المركز الثاني في القائمة كل من نوليتو وميتشي باتشواي برصيد 4 أهداف ومن ثم سون ونياسي ولورينتي وفالنسيا برصيد 3 أهداف.

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وأوضح جيرو حسبما نقلت "سكاي سبورتس" بأن الإحصائية مذهلة ولكنه يفضل اللعب أساسيا ولكنه يدركم صعوبة هذا الأمر في ظل منافسته الشديدة مع كل من لاكازيت وساشنيز وويلبيك مؤكدًا على أن هدفه الأساسي هو مساعدة الفريق.

ويمتلك جيرو أفضل معدل تسجيل أهداف بالنسبة لعدد الدقائق التي يشارك فيها، فمنذ بداية موسم 2015- 2015 ومن بين اللاعبين الذين سجلوا على أقل تقدير 20 هدفًا منذ ذلك الحين، لا يتفوق على جيرو في المعدل التهديفي سوى سيرجيو أجويرو وهاري كين.

حيث يسجل أجويرو هدفًا كل 104,5 دقيقة وكين 113,1 هدفًا في الدقيقة ومن ثم جيرو بمعدل 128,1 هدفًا في الدقيقة ومن بعده دييجو كوستا بمعدل 145,2 هدفًا في الدقيقة وأخيرًا سانشيز بمعدل 162,6 هدفًا في الدقيقة.

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التحرير

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