بعد شائعة إصابته فى حادث الإسكندرية.. معلومات عن الفنان مراد فكري صادق

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انتشر مؤخرًا العديد من الشائعات التى تفيد إصابة الفنان الشاب مراد فكري صادق في حادث تصادم قطاري الإسكندرية والذي وقع بمحطة خورشيد، حيث قام بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول منشور لأحد الأشخاص وكتب فية: "يا اخوانّا في كذا حد بيقول إن ابن الفنان فكري صادق من بين الضحايا، حد يأكد لنا الموضوع ده أو ينفيه ربنا يسترها على الناس كلها يا رب".

بينما نفي آخرون تلك الشائعة، وحتى الآن لم يخرج الفنان مراد فكري ليفني أو يؤكد صحة ذلك الخبر.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن الفنان مراد فكري، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى.

1- ولد في 1 أكتوبر 1981، ويبلغ من العمر 36 عامًا.

2- تخرج "مراد" من مدرسة الألسن ويتقن ثلاث لغات، ودرس في مرحلة التعليم الجامعي بمعهد العالي للسينما.

3- اشتهر بتقديم دور الشاب المنحرف أو الفكاهي ابن المناطق الشعبية، حيث لفت الأنظار بدوره في مسلسل "ابن حلال" و"صاحب السعادة"، وفيلم "الألماني".

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4- يعتبر دوره في مسلسل "ابن حلال" "سيد صرصار"، نقلة في مشواره الفني، وجاء ترشيحه للدور من خلال الفنان محمد رمضان، الذي رشحه للمخرج إبراهيم فخر.

5- لم يعرف الكثيرون أن والده هو الفنان القدير فكري صادق، ويقول عن تأثيره في حياته ومشواره الفني: "والدي أعطاني الأساسيات الخاصة بفن الإلقاء التي تؤسس لفنان يسمع منه الجمهور، وتركني أنطلق، لكنه لا يتدخل بالسلب أو الإيجاب في اختياراتي، فقط قدم لي النصيحة وترك لي القرار".

6- احتفل "مراد" العام الماضي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بسيط، اقتصر على حضور الأهل وأصدقائه المقربين في مدينة الإسكندرية.

ونشرت الفنانة منة جلال صورة من الحفل، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت على الصورة وقالت: "أجمل عروسين مراد فكري صادق ألف مبروك".