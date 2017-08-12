فستان «فيفي» وظهور «عدوية».. لقطات مثيرة من مهرجان النخبة للإعلام العربي

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شهدت قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان النخبة للإعلام العربى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والدراما الرمضانية لعام 2017، على رأسهم الفنان أحمد عدوية، فيفي عبده، حمادة هلال، باسم سمرة، دينا، مها أبو عوف، أحمد صيام، سيد رجب، إيناس عز الدين، محمد لطفي، إدوارد، أحمد وفيق، محمد نجاتي، رانيا فتح الله.



ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت في المهرجان خلال التقرير التالى.

إيناس مكي تظهر بعد غياب

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ظهرت الفنانة إيناس مكي، في حفل افتتاح مهرجان النخبة للإعلام العربى، حيث ظهرت بلوك مميز، وارتدت فستانا أبيض قصيرا مع إكسسوارات بسيطة، أظهرها بشكل لافت في الحفل.

إيناس عز الدين

فاجأت المطربة ونجمة برنامج "أراب أيدول"، الحضور في حفل افتتاح مهرجان النخبة للإعلام العربى بظهورها بـ"نيولوك" جديد لم يعتد الجمهور رؤيتها به من قبل، حيث ظهرت بشعر "أشقر" طويل غير الكثير من ملامحها.

وائل عبد العزيز يتخطى أزمة اتهامه بـ«التحرش»

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يبدو أن الفنان الشاب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المعروفة ياسمين عبد العزيز، تخطى أزمة اتهامه بـ"التحرش" من قبل الفنانة الشابة إيمي المصري، حيث شهد وجوده في حفل افتتاح مهرجان النخبة للإعلام العربي الظهور الأول له، بعد تلك الأزمة.

فيفي عبده بـ«فستان أحمر»

بينما الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده لفتت الأنظار بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستانا "أحمر" من قطعتين أظهرها بشكل أنحف.

وبمجرد صعود "فيفى" على المسرح لاستلام درع تكريمها من المهرجان تعالت الأصوات بتهنئته على طريقة أدائها فى برنامجها الأخير"5 أموووواه".

أحمد عدوية ينفي شائعة مرضه

انتشرت العديد من التقارير التى تفيد مرض الفنان الشعبي أحمد عدوية بمرض "الألزهايمر"، وأنه لم يعد يتذكر أقرب الناس إليه، ولكنه نفى تلك الشائعات بمجرد حضوره حفل افتتاح مهرجان النخبة للإعلام العربي وظهر بصحة جيدة.