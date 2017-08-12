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بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض طنطا الثاني للكتاب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض طنطا الثاني للكتاب

04:36 م السبت 12 أغسطس 2017

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الغربية - مروة شاهين:

افتتح حلمي النمم، وزير الثقافة، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الخميس، معرض طنطا الثاني للكتاب، بمدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات في الفترة من 12 إلى 21 أغسطس.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ أقسام المعرض الذي يشارك فيه العديد من دور النشر المصرية والعربية.

وقال حلمي النمم إنه سيجري افتتاح معرضًا آخر للكتاب فى مدينة المحلة الكبرى، على أن تعمم تجربة المعرض في كل مدن المحافظة قريبًا، مشيرًا إلى افتتاح أوبرا طنطا قريبًا.

وقدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الشكر لوزير الثقافة لافتتاحه المعرض الكبير، مؤكدًا أن محاربة الفكر المتطرف تكون من خلال نشر الثقافة، وأن العلم والثقافة هما أساس نهضة الدول. مطالبًا القائمين على المعرض بزيادة عدد الكتب التي تحارب التطرف.

وفي نهاية الافتتاح قدم وزير الثقافة درع الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب لمحافظ الغربية ولمجلس أمناء مدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات، كما جرى تكريم الشاعر محمود شرف، المشرف على النشاط الثقافي للمعرض بميدالية الهيئة العامة المصرية للكتاب.

حضر الافتتاح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجابر سركيس، وكيل وزراة الثقافة، والشناوي عابد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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