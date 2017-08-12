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دراسة: الأنظمة الغذائية غير الصحيحة أثناء الحمل تضر بصحة عقل الطفل

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دراسة: الأنظمة الغذائية غير الصحيحة أثناء الحمل تضر بصحة عقل الطفل دراسة: الأنظمة الغذائية غير الصحيحة أثناء الحمل تضر بصحة عقل الطفل

التحرير

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أكدت دراسة طبية حديثة، أن النمو العقلي قد يتأثر باتباع المرأة الحامل للأنظمة الغذائية الضارة أثناء تلك الفترة.

وبحسب "ويش تي في"، فإن الدراسة التي أجريت في الهند، أكدت أن زيادة نسب في الأنظمة الغذائية المتبعة قد يؤثر على الصحة العقلية للأطفال.

وأضافت الدراسة أن التوازن في العناصر الغذائية يعد أهم متطلبات النجاح وصحة الأطفال في فترة الحمل، ولذلك ينصح باستشارة طبيب أغذية في هذا الصدد.

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واستمدت الدراسة نتائجها من تحليل حالات متفاوتة للقردة، كونها الأكثر تقاربًا من الناحية التشريحية والتركيب الجسماني من البشر.

 

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التحرير

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