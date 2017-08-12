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تحذير للحامل: لا تستخدمي الصابون المضاد للبكتيريا

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تحذير للحامل: لا تستخدمي الصابون المضاد للبكتيريا تحذير للحامل: لا تستخدمي الصابون المضاد للبكتيريا

التحرير

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حذرت دراسة حديثة من استخدام النساء أثناء فترة الحمل للصابون المضاد للبكتيريا لاحتوائه على مادة كيميائية سامة.

وأوضح الباحثون أن تلك المادة تسمى "التريكلوكاربان"، وتنتقل من خلال المشيمة والرضاعة الطبيعية للطفل، وقد تصيبه بزيادة الوزن وتأخر في النمو، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وكشف باحثون من مختبر "لورانس ليفرمور الوطني" في كاليفورنيا، أن التعرض اليومي لتلك المادة السامة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالأعضاء الحيوية.

وقال الدكتور "هيذر إنرايت"، المؤلف الرئيسي للدراسة: "وجدنا أن المادة الكيميائية الموجودة بالصابون المضاد للبكتيريا تنتقل من الأم إلى الأبناء عن طريق المشيمة أو الرضاعة.

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وأضاف: "التعرض إلى مادة "التريكلوكاربان" يشكل خطرًا صحيًا جثيمًا على الجنين في رحم أمه والطفل بعد ولادته، حيث تحدث تغير في مستويات الهرمونات، والتي قد تؤدي إلى أمراض لا يمكن تلافيها.

وتعتبر تلك الدراسة التي نشرت في مجلة PLOS ONE هي الأولى من نوعها التي تربط بين تلك المادة الكيميائية والأمراض التي تنتقل من الأم إلى طفلها، وكان المعروف عن تلك المادة سابقًا أنها توجد عادة في مياه الصرف الصحي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد حظرت في فصل الخريف الماضي، 19 مادة كيميائية مختلفة مضادة للبكتيريا، بما فيها "التريكلوسان" و"التريكلوكربان"، لأنها لم تكن فعالة في قتل أحد أنواع البكتيريا.

وتدعم تلك الدراسة الجديدة تقريرًا سابقًا أصدرته جامعة سان فرانسيسكو في يونيو الماضي، أشار إلى أن الصابون المضاد للبكتيريا لا طائل منه في قتل الجراثيم، مؤكدًا أن المواد الكيميائية الموجودة في تلك المنتجات ضررها أكبر من نفعها.

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التحرير

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