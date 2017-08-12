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مرتضى منصور يوجه رسالة للتوأم.. ويتحدث عن الصفقات الجديدة (صور)

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مرتضى منصور يوجه رسالة للتوأم.. ويتحدث عن الصفقات الجديدة (صور) مرتضى منصور يوجه رسالة للتوأم.. ويتحدث عن الصفقات الجديدة (صور)

التحرير

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وجه رئيس مجلس إدارة ، رسالة إلى حسام حسن المدير الفني للمصري وشقيقه إبراهيم مدير الكرة بالفريق البورسعيدي، بشأن اللاعبين الذي يرغب الزمالك في ضمهم من المصري.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في مقر النادي بميت عقبة:"مع احترامى لحسام وإبراهيم مفيش لاعب طلبوه منى وقولتلهم لأ، حتى حمادة طلبه خدوه، وأنا محتاجه ودلوقتى، لما طلبت كابوريا ومحمد حمدى ولعت الدنيا ليه، فى أيه ياحسام ويا إبراهيم زي ما بتاخد ادي"

 وأدرف منصور:" سنحسم صفقة محمد أشرف روقة لاعب وسط الطلائع خلال 48 ساعة، وسعى لضم إبراهيم حسن من الإسماعيلي، واقترب من ضم محمد الشامي وعبد الله جمعة من إنبي، ويسعى لحسم الصفقة اليوم".

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 كما وجه رئيس الزمالك رسالة لإدارة الإسماعيلي قائلًا:" مع كل تقديري واحترامي لمحافظة الإسماعيلية لكن لماذا إداراة النادي لم توافق علي رحيل أي من لاعبيها إلي نادي الزمالك بحجة «البلد هتولع» بالرغم من رحيل عدد كبير من لاعبي الإسماعيلي إلي النادي الأهلي في الفترة الماضية؟!".

مرتضى منصور

 

 

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التحرير

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