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الزمالك يتسلم استغناء محمود علاء

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الزمالك يتسلم استغناء محمود علاء الزمالك يتسلم استغناء محمود علاء

التحرير

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حصل مجلس إدارة نادي  اليوم السبت، على الاستغناء الخاص بمحمود علاء مدافع الفريق الجديد المنضم للقلعة البيضاء من وادي دجلة، لمدة 5 مواسم، بعدما وقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق الأبيض، بعد موافقة ناديه.

ووقع محمود علاء عقود انتقاله رسميا لنادى الزمالك بالأمس، فى حضور مندوب من دجلة بعد اتفاق الناديين على إتمام الصفقة.

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وشهدت الساعات الماضية محاولات من نادي الزمالك لتخفيض قيمة صفقة محمود علاء بعدما تمسك ناديه بتقاضى 12 مليون جنية لإتمام الصفقة، وتم تقريب وجهات النظر ليتسلم النادى الأبيض الاستغناء بشكل رسمى.

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التحرير

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