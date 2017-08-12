الزمالك يتسلم استغناء محمود علاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حصل مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم السبت، على الاستغناء الخاص بمحمود علاء مدافع الفريق الجديد المنضم للقلعة البيضاء من وادي دجلة، لمدة 5 مواسم، بعدما وقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق الأبيض، بعد موافقة ناديه.

ووقع محمود علاء عقود انتقاله رسميا لنادى الزمالك بالأمس، فى حضور مندوب من دجلة بعد اتفاق الناديين على إتمام الصفقة.

شاهد أيضا

وشهدت الساعات الماضية محاولات من نادي الزمالك لتخفيض قيمة صفقة محمود علاء بعدما تمسك ناديه بتقاضى 12 مليون جنية لإتمام الصفقة، وتم تقريب وجهات النظر ليتسلم النادى الأبيض الاستغناء بشكل رسمى.