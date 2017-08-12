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مصدر: رئيس السكك الحديدية لا زال في مكتبه

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مصراوي Masrawy

مصدر: رئيس السكك الحديدية لا زال في مكتبه

03:46 م السبت 12 أغسطس 2017

مصدر: رئيس السكك الحديدية لا زال في مكتبه

المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد

كتب- عبدالله قدري:

علم مصراوي من مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، لازال حتى الآن في مكتبه، بعد ساعات من حادث تصادم قطاري القاهرة الاسكندرية.

وقال المصدر لمصراوي، اليوم السبت، إن شوشة لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده حتى الآن. وحين يتم ذلك، سيتم الإعلان عنه رسميا.

وكان مصدر أكد لمصراوي أمس الجمعة، أن المهندس مدحت شوشة طلب من وزير النقل إعفاءه من منصبه قبل أيام من حادث تصادم القطارين، بسبب تاخيرات السكة الحديد، إلا أن الوزير لم يبت في هذا الطلب.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، الحصيلة الرسمية لأعداد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية، بوفاة 41 شخصا، وخروج 47 مواطنا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

وأوضحت الوزارة، أن 132 مصابا ما زالوا بالمستشفيات. وجرى نقل المتوفين والمصابين بواسطة 82 سيارة اسعاف، إذ نقل المتوفون إلى مشارح مستشفيات كوم الدكة، وصدر المعمورة، ورأس التين ، والميرى، فيما نقل المصابون الى مستشفيات رأس التين، والجمهورية التابعين للوزارة، ومصطفى كامل العسكرى، والشرطة بالاسكندرية، والميرى والايطالى.

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مصراوي Masrawy

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