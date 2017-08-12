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عابد: تجربة الدستور كشفت ضرورة تعديل صلاحيات الرئيس وفترة حكمه

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عابد: تجربة الدستور كشفت ضرورة تعديل صلاحيات الرئيس وفترة حكمه عابد: تجربة الدستور كشفت ضرورة تعديل صلاحيات الرئيس وفترة حكمه

التحرير

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قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين االأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور خاص أننا بعد التجربه تبين أن الدستور يحتاج تعديل خاصه في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أري ان 4 سنوات ليست كافيه لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق كما أن الدستور يحتاج تعديل في علاقه الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وأقاله الوزراء.

وأرجع عابد فى بيان له اصدره اليوم، أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.

وأضاف أنه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ خاصه أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدا أن هناك قرابة الخمسه عشر ماده تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لاتتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.

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وتابع: «دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدوله وتحدياتها واذا كان الدستور يعيق التنميه ومكافحه الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله، ويترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه علي التعديلات أو الرفض،  إلا أن فالمواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان جيدة»

 

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التحرير

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