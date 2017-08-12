أخبار عاجلة

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس «نقل البرلمان»: حادث تصادم قطاري الإسكندرية متعمد

Google+ Print
رئيس «نقل البرلمان»: حادث تصادم قطاري الإسكندرية متعمد رئيس «نقل البرلمان»: حادث تصادم قطاري الإسكندرية متعمد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنهم أرسلوا نواب عن البحيرة والاسكندرية لمتابعة حادث تصادم قطاري الإسكندرية منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، مشيرا إلى أنهم طلبوا من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تحديد جلسه لم يحدد موعدها وقد تكون الأحد المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع.

وأوضح طعيمة لـ"التحرير"، أن القطار كان معطل كما ورد على لسان المحققين المتواجدين في المكان، واستمر تعطله لفترة أكثر من نصف ساعة، وكان يمكن إيقاف القطار الآخر بعدة وسائل عديدة، منها الاتصال التليفوني، إلا أنه لا توجد غرفة عمليات أو متابعة للقطارات المعطلة مما أدى إلى وقوع الحادث، مشددا على أن الحادث متعمد وليس نتيجة الإهمال، بحسب بيان له.

وتابع طعيمة، أن اللجنة كانت سباقة في كشف أخطاء السكة الحديد، وكشفت الإهمال التي تعاني منه هيئة السكك الحديدية، والذي يبدأ من شباك التذاكر وصولا إلى عامل التحويلة وسائق القطار وغرفة العمليات وهي للأسف غير موجودة في السكة الحديد.

شاهد أيضا

وأضاف طعيمة، أن عدم قيام الجهات المسئولة عن النواحي المالية للسكك الحديد بفرض الموازنة الاستثمارية المخصصة لها العام الماضي 2016/2017، وصرفت 40% من الموازنة فقط، مما أدى إلى انخفاض الموازنة هذا العام 2017/2018، من 7.5 مليار جنيه إلى 3 ونصف مليار تقريبا في حين لو تم صرف المبالغ المخصصة لها ما كان لزاما على وزارة التخطيط تخصيص أكثر من 10 مليار جنيه هذا العام.

وأشار إلى أنه لا توجد صيانة للسكة الحديد وأبسط دليل ما حدث مع قطار القاهرة – الصعيد، أمس، والذي قطع مسافة 25 ساعة في حين يقطعها في 12 ساعة مع تعطل التكييف، ولم يظهر أي مسئول في السكة الحديد يعلن اعتذاره عن ذلك، موضحًا بأنه لا يوجد هناك تناغم في العمل بين جميع أقسام الهيئة، وهناك تسريب غير عادي في التذاكر بشكل غير مبرر نتيجة للمجاملات والإهمال وعدم المتابعة، بخلاف الخسائر غير المبررة في الهيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)