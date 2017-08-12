رئيس «المشروعات الصغيرة»: نطالب بلجنة فنية لتطوير منظومة النقل

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قال النائب محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن منظومة السكك الحديدية بحاجة ماسة لإجراء عمليات تطوير وصيانة كاملة حتى لا تقع مثل كارثة أمس بتصادم قطارين في الإسكندرية.

وطالب اليوم السبت، بتشكيل لجنة فنية من الخبراء المختصين في مجال القطارات، لإعداد اقتراحات وحلول تهدف إلى تطوير منظومة القطارات والمزلقانات في مصر بما يضمن سلامة وأمن المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة.

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وأوضح أنه يجب أيضا إجراء فحوصات دورية على العاملين بمرفق السكة الحديد، وبخاصة سائقي القطارات وعمال التحويلة، مؤكد أنه يستوجب علينا جميعا كنواب ومسئولين أن نحافظ على بلدنا وأن نسعى لعدم تكرار مثل هذه الكارثة مرة أخرى.

وتصادم أمس قطاران بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية، مما أدى إلى وقوع 41 حالة وفاة، وإصابة 167 مواطنا.