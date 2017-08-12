ننشر مواقع وأسعار وشروط «سكن مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتميز بمساحة 115 مترا، بمدن (القاهرة الجديدة 18 ألف وحدة سكنية، 6 أكتوبر 15 ألف وحدة، العبور 3 آلاف وحدة، بدر 1000 وحدة، دمياط الجديدة 2000 وحدة، المنيا الجديدة 1000 وحدة)، الثلاثاء المقبل.

«التحرير» سألت رؤساء أجهزة المدن الجديدة التي سيتم طرح المرحلة الأولى من المشروع بها، وعددا من نوابهم، عن مواقع المشروع ومميزاتها، وهل بدأ التنفيذ أم لا، وما مواعيد الانتهاء من التنفيذ؟ كما سألنا مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الأسعار المتوقعة لكل مدينة.

القاهرة الجديدة

في مدينة القاهرة الجديدة، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية المدينة، إن المشروع سيتم تنفيذه في ثلاثة مواقع، غالبيتها في التجمع الثالث، موضحًا أنها مواقع مميزة.

وشرحت المهندسة زينب أحمد، رئيسة قطاع المشروعات بجهاز القاهرة الجديدة، مواقع تنفيذ المشروع، وعدد الوحدات بكل موقع، قائلة: "الموقع الأول بمنطقة غرب الجامعات ويتم تنفيذ 3552 وحدة سكنية به، والموقع الثاني بمنطقة المعارض ويضم 4704 وحدات، والموقع الثالث جنوب طريق العين السخنة القديم وبه 4368 وحدة سكنية".

وكشفت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن متوسط سعر المتر بمدينة القاهرة الجديدة 5 آلاف جنيه، ويختلف باختلاف الموقع.

6 أكتوبر

أما في مدينة السادس من أكتوبر، فأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم تنفيذ مشروع سكن مصر بثلاثة مواقع، جميعها بمنطقة حدائق أكتوبر، بجوار مشروع "دار مصر"، وخلف النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت مصادر لـ«التحرير» إن الأسعار تختلف باختلاف الموقع، حيث تبدأ من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

دمياط الجديدة

وعن مدينة دمياط الجديدة، قال المهندس محمد رجب، نائب رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه جار طرح تنفيذ 2696 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، ضمن ثلاثة مواقع أيضًا، موضحًا أن جهاز المدينة ماض في إجراءات طرح تنفيذ الوحدات.

وأضاف رجب أن المواقع الثلاثة هي: "منطقة غرب الجامعة وسيتم تنفيذ 612 وحدة سكنية بالمشروع بها، والموقع الثاني في جنوب الحي الأول ويضم 356 وحدة سكنية، والموقع الثالث بشرق الحي المتميز وبه 1728 وحدة".

وقالت مصادر إن سعر المتر بمدينة دمياط الجديدة هو 4700 جنيه.

شاهد أيضا

بدر

وفي مدينة بدر، كشف المهندس عادل الدسوقي رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تنفيذ المشروع بمنطقة جديدة لم يطرح بها أي مشروعات سكنية من قبل شرق المدينة تطل على الدائري الإقليمي الجديد، وجار ترفيقها الآن، اسمها منطقة الـ3500 فدان، شرق طريق البرادات، ومن المفترض أن تضم منطقة جامعات ومناطق طبية وعددا من

"الكومباوندات" الراقية.

المنيا الجديدة

وبخصوص مدينة المنيا الجديدة، التي من المنتظر طرح نحو 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر» بها، أكدت مصادر أن سعر المتر في المدينة سيكون سعر المتر 3600 جنيه.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية، بمحور جديد للإسكان المتميز، تطرحه الوزارة تحت اسم "سكن مصر"، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة بنظام القرعة العلنية، ومساحة الوحدة 115 مترا، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى وجود حدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

طريقة السداد

وعن طريقة السداد قال مدبولي، إن مقدم حجز الوحدات 10% من إجمالي ثمن الوحدة، وفي حالة الفوز بالقرعة يتم سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط ولمدة عام ونصف، وسداد 10% عند الاستلام، وبعد ذلك يكون هناك طريقتان للسداد هما: الأولى على خمس سنوات بدون فوائد، والثانية على 15 سنة بنظام التمويل العقاري وبفائدة 8.5%.

الشروط

وعن الشروط التي يجب توافرها في الحاجزين أعلن وزير الإسكان، أنه من المفترض ألا يقل السن عن 21 عاما، وألا يسبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على قطعة أرض من الوزارة، ولا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة، الأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية سداد 10% من الثمن الأجمالي للوحدة كدفعة جدية الحجز.

وفيما يخص الفروع التي سيتم طرح كراسات الشروط بها ابتداء من الثلاثاء المقبل، قال وزير الإسكان، سيتم استقبال الراغبين في الحجز بالمشروع خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءً، بالفروع التالية: فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة- التجمع الأول- مجاورة 9- عمارة 3 أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر- 2 أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر- الحي المتميز- المجاورة الثانية- عمارة 22، 23، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم- عمارات جاردينيا الهرم- محطة إسباتس- الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر- المجاورة الثالثة- عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور- ك 25 طريق مصر الإسماعيلية- سوق جملة العبور- مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة- الحي الأول- المجاورة الأولى- عمارة 14، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة- عمارة 33- المجاورة الثانية- شرق النيل».

وأضاف مدبولي أنه سيتم استقبال الراغبين في الحجز ابتداء من 10 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، لتقديم استمارة الحجز بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز لدى جميع فروع البنك، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 5 مساءً.