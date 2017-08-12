بالصور.. زحام في مكتب بريد السويس لسحب كراسات "الإسكان الاجتماعي"

السويس - حسام الدين أحمد:

توافد عشرات المواطنين، اليوم السبت، على مكتب بريد السويس الرئيسي، لشراء كراسات الشروط الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، للحصول على وحدات المشروع في حي عتاقة جنوبي غرب مدينة السويس.

وكان المواطنون قد توجهوا صباحًا لمكتب بريد الأربعين، ولكن بحلول الحادية عشر نفدت الكراسات بالمكتب، فتوجه المتقدمون لمكتب السويس الرئيسي، الذي سيطر عليه الزحام حتى إغلاق أبوابه في الرابعة عصرًا.

يقول أحمد فتحي، أحد الشباب المتقدمين للمشروع: "اشتريت الكراسة بـ60 جنيهًا، وبعد استكمال الورق المطلوب وتسجيل البيانات، هسدد مبلغ 11140 جنيهًا، دفعة تعاقد".

ويضيف "أحمد"، الذي يعمل بشركات المقاولات: "وفقا لما أخبرني به موظف البريد، فإن الوحدات مستحقة لمن يقل راتبه شهريًا عن 3500 جنيه، في حالة الأعزب، و4276 جنيهًا في حالة المتزوج"، موضحًا أنه من ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم خطاب بمفردات المرتب صادر من الجهة أو الشركة التابع لها، وخطاب من التأمينات الاجتماعية.

ويشير عبد الله جابر، الذي تقدم في اليوم الأول لسحب الكراسات، إلى إنه وفقًا لكراسة الشروط تجري قرعة بين المتقدمين في السويس، وستكون الأولوية للأرامل والمطلقات، يليهم المتزوجين الذين يعولون أطفالًا، ثم المتزوجين حديثًا، ثم الشباب الأعزب، على أن تكون الأولوية للأصغر سنًا.

من جانبه، قال اليماني جابر، مدير عام البريد في السويس، إن مشهد الزحام الذي سيطر على مكتب بريد السويس الرئيس اليوم لن يتكرر، مشيرًا إلى أن مكاتب البريد تغلق اليوم السبت في مختلف الأحياء، باستثناء مكتبي الأربعين والسويس الرئيسيين، لذلك توافد عليهما المتقدمون في اليوم الأول.

وأضاف: "من المقرر طرح الكراسات في عدد من المكاتب الفرعية بالأحياء تيسيرًا على المواطنين".