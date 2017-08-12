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الدفاع بقضية "الأعضاء البشرية" يطلب إخلاء سبيل موكله: "عنده فشل كلوي"

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مصراوي Masrawy

الدفاع بقضية "الأعضاء البشرية" يطلب إخلاء سبيل موكله: "عنده فشل كلوي"

04:14 م السبت 12 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:

طالب دفاع المتهم محمود علي، إخلاء سبيله أو إيداعه مستشفى لإصابته بالارتجاج والفشل الكلوي، وتضامن معه في الطلب دفاع باقي المتهمين بقضية "الإتجار في الأعضاء البشرية".

ويحاكم 41 متهمًا بقضية "الإتجار في الأعضاء البشرية" لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، ومحمد طلعت، وبأمانة سر جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.

وأحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا في القضية لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و 10 ممرضين و 9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجراءها بمستشفيات غير مًرخص لها.

وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى" و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

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