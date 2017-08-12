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وزير الداخلية يٌسند إشراف السجون المركزية لنواب مديري الأمن

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يٌسند إشراف السجون المركزية لنواب مديري الأمن

04:08 م السبت 12 أغسطس 2017

وزير الداخلية يٌسند إشراف السجون المركزية لنواب مديري الأمن

وزير الداخلية

كتب – فتحي سليمان:

أصدر وزير الداخلية قراراً يقضي بإسناد إشراف السجون المركزية بكل محافظة لنائب مدير الأمن شخصياً، على أن يقوم بمراجعة كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالسجون واعتماد خطط تأمين تلك السجون والإشراف على تنفيذها.

وأوردت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار رقم 1334 لسنة 2017 في شأن إشراف نواب مديرية الأمن على السجون المركزية حيث يتولى نواب مديري الأمن المرور على السجون المركزية بالنطاق الجغرافي بصفة دورية للتأكد من اتباع كافة السبل التأمينية وعرض ملاحظاتهم على مدير الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه.

وشمل القرار إشراف نواب مديري الأمن على مأموري السجون المركزية ومتابعة الحالة أولاً بأول للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الأمنية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

كما قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير الأمن وعضوية مساعد مدير الامن للشئون الإدارة والمالية ورئيس قسم الصيانة ومتابعة الانشاءات بالمديرية ومشاركة مأموري السجن المركزي وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالصيانة والمرافق ومبني السجن والتأكد من اتباع كافة القوانين واللوائح والكتب الدورية والتعليمات الخاصة بصلاحية المرافق والمباني.

يقول اللواء محمد نور الخير الأمني إن السجون المركزية كانت تخضع لإشراف مديريات الأمن وليس قطاع مصلحة السجون، وقرار وزير الداخلية جاء لزيادة الاهتمام بها وتحديد المسئوليات عنها لتوفير كافة الخدمات وتطوير المباني والصيانة الدورية.

ويوضح نور ماهية السجون المركزية قائلاً إنها سجون تُنفذ بها العقوبة على أي شخص محكوم عليه بالحبس البسيط والاحتياطي أو الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور والذين يكونون محلًّا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية، المحبوسين احتياطيًّا إذا قررت النيابة العامة إيداعهم السجن المركزي.

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