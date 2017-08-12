5 أمور تكشف عدم إخلاص الطرف الآخر لك

كتب - هشام عواض:

يعاني حديثي الزواج في بداية حياتهن بالكثير من المشكلات التي يترتب عليها حدوث عدم ثقة في المشاعر بين الزوجين، ويصبح هناك هاجس بفقدان حالة الحب وعدم الإخلاص للطرف الأخر في المشاعر.

وتحدثت الدكتورة أمل زكي، استشاري علاقات إنسانية، عن العلامات التي تدل على أن عدم إخلاص شريك الحياة لك، وكيفية علاج هذا الأمر.

-التواجد

اهمال التواجد مع الزوجة والتواجد كثيرًا خارج البيت بداعي العمل أو الخروج مع الأصدقاء مؤشر على أنه ربما لم يكن لها الحب كما كان، وأيضاً عدم الإخلاص في حبه لها. ويمكن أن تتعامل الزوجة مع ذلك باكتساب اهتمام الرجل وعدم التحدث كثيرًا في المشاكل والأمور التي ينفر منها.

- عدم القيام بالأمور المشتركة

الحياة الزوجية قائمة على التشارك والقيام بالأمور المشتركة مثل القراءة والتنزه وغيرهما، وهي أمور ضرورية وتساعد على تقوية العلاقة بينهما، ويزرع الود والحب، ولكن مع فقدان ذلك لدى الطرف الآخر ربما يعني عدم إخلاصه. ويمكن تجنب هذا الأمر بالبحث عن الشيء الذي يسعد الطرف الأخر وفعله سويًا.

- عدم الاهتمام

الاهتمام يعتبر محور الحياة الزوجية، ووجوده يعني وجود حب و ود بين الطرفين، وإذا لم يكن هناك اهتمام لديك للطرف الأخر فربما يساعد هذا على عدم الاهتمام بك أيضاً، ومن ثم عدم الإخلاص في الحب والعلاقة الزوجية.

- إهمال المظهر

الرجل يحب دائمًا أن يرى زوجته جميلة ومهندمة في المظهر والشكل وهذا يؤثر في مدى تقوية علاقته بها، وإذا لم يجد هذا الأمر في زوجته فسيبحث عن ذلك في امرأة أخرى، والعكس صحيح أيضاً فاهتمام الرجل بمظهره شئ مهم ومؤثر.

-التحدث بشكل سلبي عن الطرف الآخر

التحدث بشكل سلبي عن زوجك او زوجتك، أمام الآخرين أمر سيء ويدل على عدم احترام خصوصيته وأيضاً عدم الإخلاص له.