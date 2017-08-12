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الأحراز بقضية "تجارة الأعضاء البشرية": "مفتاح سيارة ونوت بلوك" – (صور)

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مصراوي Masrawy

الأحراز بقضية "تجارة الأعضاء البشرية": "مفتاح سيارة ونوت بلوك" – (صور)

03:58 م السبت 12 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا بقضية

الألبوم التالى

تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 19 أغسطس

كتب – محمود السعيد:
تصوير – نادر نبيل:
بدأت محكمة جنايات القاهرة، فض الأحراز بقضية "الإتجار بالأعضاء البشرية" وتضم 3 "كراتين" أولهم بها 90 حرزا واسطوانة مدمجة بها تسجيلات محادثات هاتفية بين المتهمين.

وتضمنت الثانية ٥ أكياس بها إيصال استلام سيارة ومفتاحها و3 نوت بلوك، أما الثالثة فحوت أكياس سوداء بها "فيلم أشعة" وتقرير طبي، وفواتير استلام نقدية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، ومحمد طلعت، وبأمانة سر جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.

وأحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا بينهم 3 هاربين و3 مخلى سبيلهم في لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و 10 ممرضين و 9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجراءها بمستشفيات غير مًرخص لها.

وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى" و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

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