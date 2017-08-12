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الإمارات: وصول جثامين 4 جنود تحطمت طائرتهم المروحية في اليمن

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مصراوي Masrawy

الإمارات: وصول جثامين 4 جنود تحطمت طائرتهم المروحية في اليمن

03:53 م السبت 12 أغسطس 2017

الإمارات: وصول جثامين 4 جنود تحطمت طائرتهم المروحية في اليمن

أبوظبي - ( د ب أ):

وصلت الى مطار البطين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ظهر اليوم السبت، جثامين أربعة جنود إماراتيين، أعلنت الإمارات مقتلهم في حادث تحطم طائرة مروحية باليمن أمس الجمعة.

ووصلت الجثامين على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي بالإمارات، يرافقها ضباط من القوات المسلحة.

وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثامين على أرض المطار، وكان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في الاستقبال .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات قد نعت امس الجمعة "جنودها البواسل، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، بعد تعرض طائرتهم المروحية لخلل فني، مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض".

يذكر أن 52جنديا إماراتيا قد قتلوا في هجوم صاروخي استهدفهم في محافظة مأرب اليمنية في شهر سبتمبر عام 2015،خلال مشاركتهم ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة .

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