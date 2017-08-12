مصراوي Masrawy

"مصراوي" ينفرد بنشر خريطة أسعار وأنظمة سداد "سكن مصر" بـ5 مدن 03:44 م السبت 12 أغسطس 2017

كتب- محمد عمارة:حصل "مصراوي" على خريطة تفصيلية بأسعار وحدات "سكن مصر"، الذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من الثلاثاء القادم، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة).يعد محور "سكن مصر" للإسكان المتميز، أحدث مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 40 ألف وحدةسكنية بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة.التجمع الخامس:وبحسب الخريطة –التي حصل مصراوي على نسخة منها-؛ يبلغ سعر متر الوحدة في التجمع الخامس 5 آلاف جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 575000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% أي 115000 جنيه.ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 342500 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين:- البديل الأول: قسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات بدون فوائد بقيمة 17125، مع هيئة المجتمعات العمرانية.- البديل الثاني: التقسيط بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمدة 15 عامًا بفائدة قدرها 8.5%.يشار إلى أنه يتم دفع مصاريف إدارية بنسبة 0.5% من سعر الوحدة عند دفع تكملة التعاقد عند التخصيص.ويٌضاف نسبة تميز للأدوار المتكررة من الأول فوق الأرضي للرابع قبل الأخير بواقع 150 جنيهًا للمتر "17250 جنيه" يضاف على سعر الوحدة الإجمالي.أكتوبر:بحسب الخريطة؛ يبلغ سعر متر الوحدة في أكتوبر 4200 جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 483000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% أي 96600 جنيه.ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 278100 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين:- البديل الأول: قسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات بدون فوائد بقيمة 13905 جنيه، مع هيئة المجتمعات العمرانية.- البديل الثاني: التقسيط بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمدة 15 عامًا بفائدة قدرها 8.5%.يشار إلى أنه يتم دفع مصاريف إدارية بنسبة 0.5% من سعر الوحدة عند دفع تكملة التعاقد عند التخصيص.ويٌضاف نسبة تميز للأدوار المتكررة من الأول فوق الأرضي للرابع قبل الأخير بواقع 150 جنيهًا للمتر "17250 جنيه" يضاف على سعر الوحدة الإجمالي.العبور:بحسب الخريطة؛ يبلغ سعر متر الوحدة في العبور 4000 جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 460000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% بقيمة 92000 جنيه.ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 262000 جنيه يتم سداده من خلال بديلين:- البديل الأول: قسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات بدون فوائد بقيمة 13100 جنيه، مع هيئة المجتمعات العمرانية.- البديل الثاني: لتقسيط بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمدة 15 عامًا بفائدة قدرها 8.5%.يشار إلى أنه يتم دفع مصاريف إدارية بنسبة 0.5% من سعر الوحدة عند دفع تكملة التعاقد عند التخصيص.ويٌضاف نسبة تميز للأدوار المتكررة من الأول فوق الأرضي للرابع قبل الأخير بواقع 150 جنيهًا للمتر "17250 جنيه" يضاف على سعر الوحدة الإجمالي.دمياط:بحسب الخريطة؛ يبلغ سعر متر الوحدة في دمياط 4400 جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 506000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% بقيمة 101200.ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 294200 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين:- البديل الأول: قسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات بدون فوائد بقيمة 14710، مع هيئة المجتمعات العمرانية.- البديل الثاني: لتقسيط بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمدة 15 عامًا بفائدة قدرها 8.5%.يشار إلى أنه يتم دفع مصاريف إدارية بنسبة 0.5% من سعر الوحدة عند دفع تكملة التعاقد عند التخصيص.ويٌضاف نسبة تميز للأدوار المتكررة من الأول فوق الأرضي للرابع قبل الأخير بواقع 150 جنيهًا للمتر "17250 جنيه" يضاف على سعر الوحدة الإجمالي.المنيا:بحسب الخريطة؛ يبلغ سعر متر الوحدة في دمياط 3700 جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 425500 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% بقيمة 85100 جنيه.ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 237850 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين:- البديل الأول: قسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات بدون فوائد بقيمة 11892، مع هيئة المجتمعات العمرانية.- البديل الثاني: لتقسيط بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمدة 15 عامًا بفائدة قدرها 8.5%.يشار إلى أنه يتم دفع مصاريف إدارية بنسبة 0.5% من سعر الوحدة عند دفع تكملة التعاقد عند التخصيص.ويٌضاف نسبة تميز للأدوار المتكررة من الأول فوق الأرضي للرابع قبل الأخير بواقع 150 جنيهًا للمتر "17250 جنيه" يضاف على سعر الوحدة الإجمالي.

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