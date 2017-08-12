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«ريكورد»: فضيحة أخلافية تهدد بقاء «وردة» في الدوري البرتغالي

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«ريكورد»: فضيحة أخلافية تهدد بقاء «وردة» في الدوري البرتغالي «ريكورد»: فضيحة أخلافية تهدد بقاء «وردة» في الدوري البرتغالي

التحرير

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بعد وصول عمرو وردة بثلاث أيام لنادي فيرينسى البرتغالي، أشارت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إلى وردة بزوجتي اثنين من زملاءه يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد إنهاءه أول حصة تدريبية مع الفريق.

وأوضح نونو مانتا بأن اللاعب اجتاز الكشف الطبي ولم ينضم لصفوف الفريق بعد فاتحًا الباب أمام عودة وردة من جديد إلى باوك اليوناني بعدما أعرب زملاءه عن استياهم الشديد من تصرفه.

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وبدوره نفي وردة للصحيفة البرتغالية قيامه بأي أمر منافي للأداب في التدريبات، إلا أن الصحيفة البرتغالية رجحت إنهاء إعارته وعودته من جديد إلى باوك اليوناني.

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