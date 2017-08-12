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حجازي أساسيًا ورمضان صبحي احتياطيًا في بداية الدوري الإنجليزي

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حجازي أساسيًا ورمضان صبحي احتياطيًا في بداية الدوري الإنجليزي حجازي أساسيًا ورمضان صبحي احتياطيًا في بداية الدوري الإنجليزي

التحرير

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أعلن توني بوليس مدرب وست بروميتش عن تشكيل فريقه الذي سيستقبل بورنموث اليوم في إفتتاح مباريات الدوري الإنجليزي والتي شهدت تواجد مدافع الأهلي السابق أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للمباراة.

وفي إطار نفس الجولة سيتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ستوك سيتي الذي سيحل ضيفًا على إيفرتون وفيما يلي تشكيل الفريقين:

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تشكيل وست بروميتش: فوستر- نيوم- ياكوب- ليفرمور- فيليبس- برانت- ماكلين- رودريجز- داوسون- حجازي- فيلد

تشكيل ستوك سيتي: بوتلاند- زوما- شاوكروس- كاميرون- ديوف- ألين- فليتشر- بيترز- بويان- شاقيري- بيرينو

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التحرير

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