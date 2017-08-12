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صلاح يستهل مشواره مع ليفربول بتعادل مخيب أمام واتفورد

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صلاح يستهل مشواره مع ليفربول بتعادل مخيب أمام واتفورد صلاح يستهل مشواره مع ليفربول بتعادل مخيب أمام واتفورد

التحرير

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استهل محمد صلاح مشواره مع ليفربول بتعادل مخيب للآمال على ملعب واتفورد بنتيجة 3-3، وذلك بعدما كان الريدز متقدمًا في النتيجة حتى الدقيقة 93 من عمر المباراة.

وافتتح واتفورد التسجيل مبكرًا عبر ضربة رأس قوية من ستيفانو أوكاكا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة قبل أن يعادل السنغالي ساديو ماني النتيجة في الدقيقة 29.

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وعاد عبد الله دودوري ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 31 قبل أن يعادل روبرتو فيرمنيو النتيجة لليفربول من ركلة جزاء حصل محمد صلاح عليها، وأضاف صلاح الهدف الثالث  بعد تمريرة من فيرمينيو.

وسجل واتفورد هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 عبر ميجيل بريتوس، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويستهل الريدز مشوارهم في البطولة بنقطة مخيبة للآمال.

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التحرير

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