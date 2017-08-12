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رئيس البرلمان العربي يزور العراق الاثنين المقبل

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان العربي يزور العراق الاثنين المقبل

03:23 م السبت 12 أغسطس 2017

رئيس البرلمان العربي يزور العراق الاثنين المقبل

الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

كتبت - إيمان محمود

يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى جمهورية العراق من 14 إلى 16 أغسطس، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، للتعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي.

وسيلقي السلمي كلمة أمام مجلس النواب العراقي صباح يوم الثلاثاء، يجدد فيها الإرادة الراسخة للبرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرص البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يعضد الموقف الرسمي العربي على كافة المستويات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية.

وستركز زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له على دعم البرلمان لجهود العراق في محاربة الإرهاب، والتأكيد على العمق العربي للعراق، وضرورة عودته لممارسة دوره الطبيعي في العمل العربي المشترك خدمة لقضايا ومصالح الأمة العربية، ورفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لجمهورية العراق، ودعم مشروع المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي.

وستتضمن الزيارة عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين العراقيين، على رأسهم الرئيس فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، وحيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية ورؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي.

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