منتخب المحليين يُنهي أزمة جواز سفر أيمن أشرف

التحرير

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نجح مسئولو منتخب المحليين، في إنهاء أزمة جواز سفر أيمن أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي، قبل يوم واحد من مواجهة المغرب غدًا الإثنين، في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وعلم «التحرير» أن مسئولي المنتخب تمكنوا من استخراج جواز سفر جديد للاعب بدلًا من القديم الذي فقده، وسيلحق أشرف بمعسكر المنتخب اليوم السبت، كما سينضم للمعسكر اليوم أيضًا اللاعب محمود عزت مدافع سموحة.

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وكان قد تقرر سفر بعثة المنتخب الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة.

من جانبه كشف أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، لـ«التحرير»، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيحضر مباراة منتخب المحليين أمام المغرب في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة أحمد جمعة وحسين الشحات.