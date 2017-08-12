أخبار عاجلة

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

منتخب المحليين يُنهي أزمة جواز سفر أيمن أشرف

Google+ Print
منتخب المحليين يُنهي أزمة جواز سفر أيمن أشرف منتخب المحليين يُنهي أزمة جواز سفر أيمن أشرف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح مسئولو منتخب المحليين، في إنهاء أزمة جواز سفر أيمن أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي، قبل يوم واحد من مواجهة المغرب غدًا الإثنين، في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وعلم «التحرير» أن مسئولي  تمكنوا من استخراج جواز سفر جديد للاعب بدلًا من القديم الذي فقده، وسيلحق أشرف بمعسكر المنتخب اليوم السبت، كما سينضم للمعسكر اليوم أيضًا اللاعب محمود عزت مدافع سموحة.

شاهد أيضا

وكان قد تقرر سفر بعثة المنتخب الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة. 

من جانبه كشف أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، لـ«التحرير»، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيحضر مباراة منتخب المحليين أمام المغرب في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة أحمد جمعة وحسين الشحات. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع