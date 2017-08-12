85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع الحجاب

لندن (بي بي سي)

حصلت كريستي باول، وهي امرأة مسلمة أجبرتها شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية على خلع حجابها، على تعويض بقيمة 85 ألف دولار.

ورفعت كريستي دعوى قضائية ضد مجلس مدينة لونغ بيتش في كاليفورنيا بعد أن أجبرتها شرطة المدينة على خلع غطاء الرأس الذي كانت ترتديه لدى القبض عليها في 2015.

وتجاهل مسؤولو الشرطة مطالبة كريستي المتكررة بأن تتعامل معها شرطية أثناء فترة احتجازها، كما حرمت لليلة كاملة من الاحتفاظ بغطاء الرأس الذي كانت ترتديه لليلة كاملة.

لكن شرطة المدينة غيرت سياستها في التعامل مع الحجاب بعد هذه الواقعة.

ويتعين أن تقوم الشرطيات بخلع الحجاب بعيدا عن رجال الشرطة الآخرين والمحتجزين و"عندما يكون ذلك ضروريا لسلامتهن"، وفقا لما مساعد المحامي العام في المدينة مونت ماشيت لصحيفة لوس أنجيليس تايمز.

ووافق مجلس المدينة على تسوية الدعوى القضائية مع كريستي باول بدفع 85 ألف دولار، بحسب ما أعلنه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وقال المجلس إن "رجال الشرطة أجبروها (كريستي) على خلع الحجاب على مرأى من غيرهم من الحراس والمحتجزين".

ووصفت كريستي ما حدث بأنه "كان تجربة صادمة للغاية"، وفقا لبيان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وقال موقع ABC7 الإخباري إنه كانت هناك ثلاث مذكرات اعتقال بحق كريستي باول منذ ذلك الحين، لكنها ألغيت.