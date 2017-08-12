أخبار عاجلة

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع الحجاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع الحجاب

03:16 م السبت 12 أغسطس 2017

85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع الحجاب

مسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع الحجاب

لندن (بي بي سي)

حصلت كريستي باول، وهي امرأة مسلمة أجبرتها شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية على خلع حجابها، على تعويض بقيمة 85 ألف دولار.

ورفعت كريستي دعوى قضائية ضد مجلس مدينة لونغ بيتش في كاليفورنيا بعد أن أجبرتها شرطة المدينة على خلع غطاء الرأس الذي كانت ترتديه لدى القبض عليها في 2015.

وتجاهل مسؤولو الشرطة مطالبة كريستي المتكررة بأن تتعامل معها شرطية أثناء فترة احتجازها، كما حرمت لليلة كاملة من الاحتفاظ بغطاء الرأس الذي كانت ترتديه لليلة كاملة.

لكن شرطة المدينة غيرت سياستها في التعامل مع الحجاب بعد هذه الواقعة.

ويتعين أن تقوم الشرطيات بخلع الحجاب بعيدا عن رجال الشرطة الآخرين والمحتجزين و"عندما يكون ذلك ضروريا لسلامتهن"، وفقا لما مساعد المحامي العام في المدينة مونت ماشيت لصحيفة لوس أنجيليس تايمز.

ووافق مجلس المدينة على تسوية الدعوى القضائية مع كريستي باول بدفع 85 ألف دولار، بحسب ما أعلنه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وقال المجلس إن "رجال الشرطة أجبروها (كريستي) على خلع الحجاب على مرأى من غيرهم من الحراس والمحتجزين".

ووصفت كريستي ما حدث بأنه "كان تجربة صادمة للغاية"، وفقا لبيان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وقال موقع ABC7 الإخباري إنه كانت هناك ثلاث مذكرات اعتقال بحق كريستي باول منذ ذلك الحين، لكنها ألغيت.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل مصري في أمريكا.. وابنته: جئنا منذ 5 سنوات نبحث عن أمان فلم نجده

    أخبار

  • مسلح يطلق النار أمام القنصلية الصينية بلوس أنجيلس الأمريكية ويقتل نفسه

    أخبار

  • العثور على 8 جثث في مقطورة في ولاية تكساس الأمريكية

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

a10a656234.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد