نقل النواب: خطط تطوير السكة الحديد حبر على ورق (فيديو)

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قال سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لجنة النقل من أنشط اللجان داخل البرلمان، موضحا أنها تقضي مصلحة مصر والكشف عن الأخطاء.

وأضاف طعيمة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "هتشوفوا خطط كاملة مدروسة وليست ورقية لتطوير السكة الحديد في مصر"، موضحا أن هناك فشل ذريع في منظومة السكة الحديد فيمصر.

وتابع: "كل خطط تطوير السكة الحديد التي طرحتها الهيئة خطط ورقية ولم تنفذ على أرض الواقع"، متسائلا: "هل السكة الحديد لا تملك تليفون لوقف القطار في الاتجاهين؟".