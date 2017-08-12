محافظ الإسكندرية يزور مصابي قطاري خورشيد بـ«الأميري»

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لليوم الثاني على التوالي، حرص الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، على زيارة مصابي حادث تصادم قطاري عزبة الشيخ بمنطقة خورشيد بالمستشفى الأميري الجامعي؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال "سلطان" إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات فور وقوع الحادث، لافتا إلى أن المستشفى الأميري استقبل ٥٤ حالة، يتلقى 37 منهم العلاج حتى الآن.

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ووجه المحافظ مسؤولي المستشفى والفريق الطبي المتابع لحالات المصابين بالتواجد على مدار الـ ٢٤ ساعة؛ لحين خروجهم من المستشفى، مشيرا إلى أنهم تم توفير فريق طبي متكامل بالمستشفيات التي نٌقل المصابون إليها.