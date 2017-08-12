الصحة: خروج 79 من مصابي حادث الإسكندرية

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج أغلب المصابين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما لايزال 53 بالمستشفيات حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح له، اليوم السبت، إن المستشفيات استقبلت 132 مصابا و41 حالة وفاة، فيما تم خروج 79 من المصابين بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج اللازم، ولاتزال هناك 53 حالة بالمستشفيات.

وأضاف مجاهد أن من ضمن الحالات المحتجزة 23 حالة تتطلب تدخلا جراحيا، وجار إجراء الجراحات اللازمة لهم، فيما هناك 30 حالة تخضع لعلاج تحفظي وحالاتها مستقرة، ومن المقرر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.

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وأوضح أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وكسور متفرقة بالجسد، لافتا إلى أنه تم تسليم 35 جثمانا لذويهم وتم نقلهم بسيارات إسعاف بالمجان، طبقا لتعليمات وزير الصحة في هذا الشأن، فيما تتبقى 6 جثامين جاري تسليمها لذويهم.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 82 سيارة إسعاف، مؤكدا على وجود 1491 كيس دم من مختلف الفصائل بالمركز الإقليمى للدم بالإسكندرية كمخزون استراتيجي، بالإضافة إلى المخزون الحالي بالمستشفيات.

وأفاد بأنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الإسكندرية، مشيرا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.