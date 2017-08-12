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قيادي بـ«دعم مصر» مطالبًا بإقالة الحكومة: «كفاية علينا الإرهاب»

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قيادي بـ«دعم مصر» مطالبًا بإقالة الحكومة: «كفاية علينا الإرهاب» قيادي بـ«دعم مصر» مطالبًا بإقالة الحكومة: «كفاية علينا الإرهاب»

التحرير

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طالب النائب جمال عقبى، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم "، صاحب الأغلبية النيابية بمجلس النواب، بإقالة حكومة المهندس شريف اسماعيل، بسبب حادث تصادم قطارين بمدينة الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصًا وإصابة 133 آخرين قرب محطة سيدي جابر، منتقدًا عدم مراعاة إجراءات السلامة بقطارات الركاب.

وأضاف عقبي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير النقل هشام عرفات ورئيس هيئة السكك الحديدية اللواء مدحت شوشة، معتبرا ما حدث استهانة بأرواح المواطنين نتيجة الإهمال الشديد.

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وأكد القيادي بالائتلاف، أنه سيتم محاسبة وزير النقل محاسبة عسيرة، وسيتم استدعائه في بداية دور الانعقاد الثالث، قائلا :"كفاية علينا الإرهاب وأرواح الناس مش سهلة"، لافتا إلي لن تكون هناك جلسة طارئة بالبرلمان غدا الاثنين، لان غالبية النواب في المصايف، والدستور يمنع عقد أي جلسات خلال الاجازة البرلمانية.

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التحرير

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