عمال "غزل المحلة" يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم السابع.. وبرلماني: اتصالات للتهدئة

الغربية - مروة شاهين:

واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، ولليوم السابع على التوالي، الإضراب المفتوح عن العمل، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المشكلة من وزراء "قطاع الأعمال" و"القوى العاملة" و"الاستثمار" و"الصناعة"، لمطالبهم، التي تلخصت في صرف حوافزهم وعلاوتهم المالية طوال الأشهر الماضية.

وقال عدد من العمال، إنهم عازمون على الاستمرار في الإضراب عن العمل وإيقاف ماكينات الإنتاج فعليًا طوال ثلاث ورديات تصل مدة الواحدة منها إلى 8 ساعات، معلنين اعتصامهم بجوار الماكينات لحين الاستجابة إلى مطالبهم، التي تتلخص في صرف علاوة بدل غلاء المعيشة بواقع 10%، والموافقة على صرف علاوة 10% كزيادة سنوية وصرف الحوافز والأرباح السنوية بواقع 6 أشهر.

وحاول العشرات من عمال الشركة في الساعات الأولى من الوردية الصباحية اليوم السبت، نقل احتجاجتهم وإضرابهم عن العمل من داخل المصانع إلى ساحة ميدان طلعت باشا حرب، المقابلة لديوان مجلس إدارة الشركة.

فى المقابل نجح أمن الشركة في التعامل مع احتجاج العمال الذي اعتبروه مرحلة أولى تصعيدية، يحاولون من خلاله نقل احتجاجهم إلى خارج أسوار المصانع للإعراب عن مشروعية مطالبهم وأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية أسوة بباقي العاملين بشركات القابضة للغزل والنسيج، بحسب ما أوضح عدد منهم.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر داخل مجلس إدارة الشركة، عن صدور تعليمات من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، بتوجيه المفوض العام للشركة غزل المحلة المهندس حمزة أبوالفتح، بضرورة التواصل مع العمال والاستمرار في إقناعهم بالعدول عن إضرابهم والعودة إلى العمل وتدوير الماكينات من جديد، سعيًا إلى تحقيق إنجاز كافة الصفقات التجارية التي أبرمت مع رجال أعمال وبعض المستثمرين، وهو ما قد يضع مجلس إدارة الشركة في مأزق بسبب الخسائر المالية التي تتفاقم والناتجة عن الشروط الجزائية من عدم إتمام الصفقات في مواعيدها.

وأفادت مصادر عمالية لـ"مصراوي"، أن العمال حرصوا دائمًا على الوقوف بجانب الدولة طوال 7 سنوات ماضية حيث أيدوا ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتعهدوا بالاستمرار في العمل والإنتاج تلبية لنداء الوطن، مؤكدًا أن المطالب التي وضعت وحددت تجاهلها أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل بدء الإضراب فعليًا ولم يتم رفعها إلى جهات الاختصاص بمجلس الوزراء والقابضة للغزل والنسيج.

في المقابل أكد السيد رمضان المستشار الإعلامي لنقابة العاملين في الغزل والنسيج، أنه رفع تقرير بمطالب العمال رسميًا إلى عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، لبحث آليات تنفيذ مطالبهم في إطار شرعي وعرض حلول واقعية على مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، حفاظًا على الصالح العام للشركة غزل المحلة، وباقي شركات قطاع الأعمال في الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب بالمحلة، أنه واصل اتصالات مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب ووزير قطاع الأعمال وزير القوي العاملة، سعيًا لبحث مطالب عمال الشركة القانونية، قائلًا: "لازم كل عامل يفكر في مصر أولًا وعلينا مساعدة الوطن في النهوض والعودة لإدارة العمل ولا تهاون في حقوق أي عامل كادح".