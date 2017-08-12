عصام العريان يطالب باستدعاء " عدلي منصور والببلاوي " لسماع أقوالهما في "فض رابعة"

كتب- عمرو علي:

طالب القيادي الإخواني عصام العريان، باستدعاء كلًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، لسماع أقوالهم أمام المحكمة بشأن قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

ورد عليه القاضي قائلاً: "مستعد أجيبلك كل اللى أنت عاوزهم"، ليعقب "العريان" واصفًا ما حدث بفض الاعتصام بــ "المذبحة"، وأنه سبق وأن طالب بإعادة فتح التحقيقات بشأن فض الاعتصام .

وانتقد العريان ما يتعرض له المتهمون داخل سجن العقرب، قائلًا:" أنهم يتعرضون لمعاملة سيئة، وأنهم ممنوعون من الطعام والشراب، على حد قوله.

جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".