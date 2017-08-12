أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عصام العريان يطالب باستدعاء " عدلي منصور والببلاوي " لسماع أقوالهما في "فض رابعة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عصام العريان يطالب باستدعاء " عدلي منصور والببلاوي " لسماع أقوالهما في "فض رابعة"

02:09 م السبت 12 أغسطس 2017

عصام العريان يطالب باستدعاء

كتب- عمرو علي:

طالب القيادي الإخواني عصام العريان، باستدعاء كلًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، لسماع أقوالهم أمام المحكمة بشأن قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

ورد عليه القاضي قائلاً: "مستعد أجيبلك كل اللى أنت عاوزهم"، ليعقب "العريان" واصفًا ما حدث بفض الاعتصام بــ "المذبحة"، وأنه سبق وأن طالب بإعادة فتح التحقيقات بشأن فض الاعتصام .

وانتقد العريان ما يتعرض له المتهمون داخل سجن العقرب، قائلًا:" أنهم يتعرضون لمعاملة سيئة، وأنهم ممنوعون من الطعام والشراب، على حد قوله.

جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 19 أغسطس

    أخبار

  • دفاع "فض اعتصام رابعة" يتنازل عن طلب رد المحكمة.. وينسحب من الترافع

    أخبار

  • .. مشادات بين أهالي المتهمين والصحفيين في قضية "الأعضاء البشرية"

    أخبار

  • الجنايات تقضي ببراءة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في السيدة زينب

    أخبار

إعلان

86fa5bfa1f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع