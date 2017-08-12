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ميركل ووزراؤها يضطرون للتخلي عن مروحيات كبار الشخصيات

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مصراوي Masrawy

ميركل ووزراؤها يضطرون للتخلي عن مروحيات كبار الشخصيات

02:40 م السبت 12 أغسطس 2017

ميركل ووزراؤها يضطرون للتخلي عن مروحيات كبار الشخصيات

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

ستضطر المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزراؤها إلى التخلي عن استخدام مروحيات الجيش الألماني المخصصة لكبار الشخصيات كوسيلة انتقال لحين إشعار آخر.

وذكرت مجلة "دير شبيجل"، في عددها الصادر اليوم السبت، أن السلاح الجوي الألماني أمر بإخضاع مروحياته الثلاثة من طراز "كوجر" لصيانة شاملة، بسبب تحذير ملح من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بشأن سلامة هذا النوع من المروحيات.

وذكرت المجلة أنه تقرر عدم استخدام هذا النوع من المروحيات لحين إشعار آخر، لعدم إمكانية التشغيل الاعتيادي لها حاليا في ظل إجراءات الصيانة.

يذكر أن سلاح الطيران الألماني أمر، في صيف عام 2016،بحظر مؤقت لاستخدام مروحياته من طراز "كوجر"، على خلفية حظر الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران استخدام النسخة المدنية المطابقة لـ"كوجر" عقب سقوط واحدة منها في النرويج، ومقتل 13 شخصا في هذا الحادث.

ولم يعرف بعد سبب الحادث الذي انفصلت خلاله دوار المروحية.

وبحسب معلومات "دير شبيجل"، فإن تعليمات السلامة الجديدة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بشأن مروحيات "كوجر" تأتي على خلفية هذا الحادث.

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