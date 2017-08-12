أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مجهولون يحرقون أوراق إجابات الدور الثاني بمدرسة ثانوية في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجهولون يحرقون أوراق إجابات الدور الثاني بمدرسة ثانوية في أسيوط

02:44 م السبت 12 أغسطس 2017

مجهولون يحرقون أوراق إجابات الدور الثاني بمدرسة ثانوية في أسيوط

اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

فوجئ العاملون بمدرسة النواميس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة البداري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، باحتراق أوراق إجابات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة، والتي تم الإعلان عن نتيجتها منذ نحو أسبوعين.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بقيام مدير مدرسة النواميس الثانوية المشتركة، بتقديم بلاغ، يفيد أنه فوجئ فور وصوله للمدرسة بعدم تواجد الشمع على باب حجرة كنترول المدرسة، وأن الأقفال سليمة.

وأضاف مدير المدرسة في بلاغه أنه عند فتح باب الكنترول وجدوا أن أوراق إجابة الصفين الأول والثاني الثانوي تم حرقها، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن الأوراق التي تم حرقها بلغت 123 ورقة، 78 منها للصف الأول، و45 للصف الثاني، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الناجحين في الدور الثاني من طلاب الصف الأول بلغ 19 طالبًا و50 باق للإعادة و3 طلاب سحبوا ملفاتهم بينما تم فصل 6 لاستنفاذهم مرات الرسوب "وفي الصف الثاني بلغ عدد الناجحين 24 طالبًا، و4 طلاب باقون للإعادة و17 باقين ويفصل لاستنفاذه مرات الرسوب.

وأشار المصدر إلى أن الحريق لم يؤثر على النتيجة حيث أن جميع درجات الطلاب كانت قد تم رصدها على جهاز الكمبيوتر ومتواجدة في داخل شيت مجمع ومحتفظ به داخل دولاب حديدي لم يتأثر بالحريق وتم إعلان النتيجة على الطلاب عقب الامتحان للطلاب بالإضافة إلى انتهاء مدة التظلمات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. ضبط لحوم فاسدة في مطعم شهير بأسيوط

    أخبار

  • غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنيا: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام

    أخبار

  • بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بأسيوط

    أخبار

  • إحالة مسؤولي الصيانة بمشروع العبارات النهرية بأسيوط إلى التحقيق

    أخبار

إعلان

44f57ed47f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد