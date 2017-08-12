مجهولون يحرقون أوراق إجابات الدور الثاني بمدرسة ثانوية في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

فوجئ العاملون بمدرسة النواميس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة البداري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، باحتراق أوراق إجابات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة، والتي تم الإعلان عن نتيجتها منذ نحو أسبوعين.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بقيام مدير مدرسة النواميس الثانوية المشتركة، بتقديم بلاغ، يفيد أنه فوجئ فور وصوله للمدرسة بعدم تواجد الشمع على باب حجرة كنترول المدرسة، وأن الأقفال سليمة.

وأضاف مدير المدرسة في بلاغه أنه عند فتح باب الكنترول وجدوا أن أوراق إجابة الصفين الأول والثاني الثانوي تم حرقها، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن الأوراق التي تم حرقها بلغت 123 ورقة، 78 منها للصف الأول، و45 للصف الثاني، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الناجحين في الدور الثاني من طلاب الصف الأول بلغ 19 طالبًا و50 باق للإعادة و3 طلاب سحبوا ملفاتهم بينما تم فصل 6 لاستنفاذهم مرات الرسوب "وفي الصف الثاني بلغ عدد الناجحين 24 طالبًا، و4 طلاب باقون للإعادة و17 باقين ويفصل لاستنفاذه مرات الرسوب.

وأشار المصدر إلى أن الحريق لم يؤثر على النتيجة حيث أن جميع درجات الطلاب كانت قد تم رصدها على جهاز الكمبيوتر ومتواجدة في داخل شيت مجمع ومحتفظ به داخل دولاب حديدي لم يتأثر بالحريق وتم إعلان النتيجة على الطلاب عقب الامتحان للطلاب بالإضافة إلى انتهاء مدة التظلمات.