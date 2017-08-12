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للقضاء على حيرة العروسين..تعرف على ما يفضل ارتدائه يوم "الصباحية"

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مصراوي Masrawy

للقضاء على حيرة العروسين..تعرف على ما يفضل ارتدائه يوم "الصباحية"

02:47 م السبت 12 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

نصائح قبل اختيار تاج الزفاف..وأشهر أشكاله وأسعاره

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نصائح قبل اختيار تاج الزفاف..وأشهر أشكاله وأسعاره

كتبت- هاجر حاتم:

لكل محافظة طقوسها الخاصة في الاحتفال بالعروسين بعد الزفاف، منها عادة زيارة أهل  الزوجين لهما ثاني يوم الزواج والمعروف باسم  "الصباحية"، لهذا تحتار العروس في الملابس المناسبة، وكذلك العريس، ما يبن الموضة والعادات يقع الاثنين في حيرة من أمرهما.

أوضحت شيم عبد المنعم مصممة الأزياء لـ "مصراوي" أنه كلما كانت الملابس بسيطة كلما كانت العروس أكثر اناقة، ولكن لا يفضل أن تكون القطع "كاجوال" مثل الجينز، فيمكنها ارتداء "جيبة" من القماش بألوان هادئة، مع قميص كلاسيكي من الستان على سبيل المثال.

وأضافت شيم أنه غير محبب أن تكون العروس "حافية القدمين"، يمكنها اختيار حذاء مفتوح كلاسيكي، وتبتعد عن "شبشب المنزل" العادي.

أما عن الماكياج فنصحت شيم العروس بأن تبتعد عن الألوان الصارخة، حتى يكون "الماكياج" ملائمًا لملابسها.

وأشارت شيم إلى أنه هناك بعض المحافظات مازالت تفضل "عباية الاستقبال"، وبالرغم من أنها لم تعد دارجة هذه الايام، ولكن يمكن للفتاة اختيارها طالما لا تحتوي العباءة على التطريزات المبالغة.

وبالنسبة للعريس يفضل أن تكون الملابس كلاسيكية بعض الشئ، مثل ارتداء البنطلون القماش على القميص الكلاسيكي، وإذا كان الرجل لا يفضل "البناطيل" القماش يمكنه ارتداء الجينز على القميص.

أما عن ارتداء (البيجاما الستان) التي كان يرتديها العريس يوم الصباحية فهي لم تعد دارجة أو مفضلة هذه الأيام.

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مصراوي Masrawy

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