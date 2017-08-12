مرصد الإفتاء يستنكر مقتل 4 وإصابة 40 آخرين جراء إطلاق نار بمسجد في أفغانستان

كتب - محمود مصطفى:

استنكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابى بأحد مساجد شمال شرق أفغانستان جراء فتح النيران على المصلين ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح.

وأعلنت السلطات الأفغانية، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء فتح شخص ينتمي لميليشيا محلية تتبع زعيم مسلح يدعى بشير خان النيران على المصلين داخل أحد مساجد ولاية تخار بشمال شرق البلاد.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة فى بيانه اليوم السبت : إن الشريعة الإسلامية ترفض رفضًا قاطعًا استهداف المدنيين الآمنين الأبرياء فما بالنا باستهداف المساجد ودور العبادة التى يذكر فيها الله تعالى مصداقًا لقول المولى عز وجل (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

وأوضح مرصد الإفتاء إن محاولات الزج بالمساجد ودور العبادة فى الصراعات الطائفية والمذهبية جريمة بشعة ترفضها الشريعة الإسلامية السمحة وكافة الأديان والشرائع السماوية ، مطالبا بضرورة إبعاد المساجد ودور العبادة عن أية صراعات أو خلافات مذهبية أو طائفية أو سياسية .

وأكد المرصد أن جميع القوانين والأعراف الدولية والتقاليد الإنسانية تدعو إلى حماية دور العبادة وتجرم الاعتداء عليها، داعيًا إلى معاقبة المسئولين عن هذه الهجمات التى تطال المساجد ودور العبادة.​