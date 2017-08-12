معركة «الفخر والعار».. كلاسيكو «خاص» بين ميسي وراموس في الكامب نو

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يتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الكلاسيكو بين برشلون وريال مدريد، وبإمكان اللاعب الأرجنتيني تحطيم رقم قياسي جديد عندما يلتقي قطبي إسبانيا غدًا في ذهاب السوبر الإسباني على ملعب الكامب نو.

ويتصدر تشافي قائمة أكثر لاعبي برشلونة تحقيقًا للإنتصارات على ريال مدريد بواقع 17 انتصارًا في 42 مباراة متفوقًا بفوزًا وحيدًا على اللاعب ليونيل ميسي الذي خاض 34 مباراة.

ويتواجد في المركز الثاني خلف ميسي قائد برشلونة الحالي أندريس إنيستا بـ15 انتصارًا في 35 مباراة، بينما يتصدر القائمة بشكل عام لاعب ريال مدريد السابق باكو خينتو من خلال تحقيقه 21 انتصار في 42 مباراة.

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أما أكثر اللاعبين تعرضًا للخسارة في لقاءات الكلاسيكو هم سيرجيو راموس وراؤول ومانولو سانشيز من ريال مدريد وخوان سيجارا من برشلونة بواقع 16 مباراة.

وبالتالي بإمكان سيرجيو راموس أن يحطم رقم قياسي سلبي في مباراة الغد بأن يصبح أكثر اللاعبين تعرضًا للخسارة في الكلاسيكو في حال خسارة الريال في السوبر.