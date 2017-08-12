أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

معركة «الفخر والعار».. كلاسيكو «خاص» بين ميسي وراموس في الكامب نو

Google+ Print
معركة «الفخر والعار».. كلاسيكو «خاص» بين ميسي وراموس في الكامب نو معركة «الفخر والعار».. كلاسيكو «خاص» بين ميسي وراموس في الكامب نو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الكلاسيكو بين برشلون وريال مدريد، وبإمكان اللاعب الأرجنتيني تحطيم رقم قياسي جديد عندما يلتقي قطبي إسبانيا غدًا في ذهاب السوبر الإسباني على ملعب الكامب نو.

ويتصدر تشافي قائمة أكثر لاعبي برشلونة تحقيقًا للإنتصارات على ريال مدريد بواقع 17 انتصارًا في 42 مباراة متفوقًا بفوزًا وحيدًا على اللاعب ليونيل ميسي الذي خاض 34 مباراة.

ويتواجد في المركز الثاني خلف ميسي قائد برشلونة الحالي أندريس إنيستا بـ15 انتصارًا في 35 مباراة، بينما يتصدر القائمة بشكل عام لاعب ريال مدريد السابق باكو خينتو من خلال تحقيقه 21 انتصار في 42 مباراة.

شاهد أيضا

أما أكثر اللاعبين تعرضًا للخسارة في لقاءات الكلاسيكو هم سيرجيو راموس وراؤول ومانولو سانشيز من ريال مدريد وخوان سيجارا من برشلونة بواقع 16 مباراة.

وبالتالي بإمكان سيرجيو راموس أن يحطم رقم قياسي سلبي في مباراة الغد بأن يصبح أكثر اللاعبين تعرضًا للخسارة في الكلاسيكو في حال خسارة الريال في السوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)