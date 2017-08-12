بالصور- محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث قطاري خورشيد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مصابي حادث تصادم قطارين بعزبة الشيخ بمنطقة خورشيد بالمستشفى الأميري الجامعي، للتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية وتواجد الفريق الطبي اللازم لمتابعة حالاتهم الصحية، وذلك لليوم الثاني.

وقال سلطان إنه يتابع بنفسه على مدار الساعة حالة المصابين و تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة، مشددًا على تواجد الفريق الطبي المتابع لحالات المصابين على مدار الـ24 ساعة لحين خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشار المحافظ إلى أن عدد مصابي الحادث المتواجدين بالمستشفيات حاليًا، بلغ 139 مصابًا منهم 36 مصابًا بالمستشفى الأميري الجامعي، و32 بمستشفى طوارىء سموحة، و23 بمستشفى الجمهورية، و24 بمستشفى مصطفى كامل و3 بالمستشفى الإيطالي و12 بمستشفى جمال عبدالناصر و9 بمستشفى الشرطة.

ووقع أمس تصادم قطار رقم 13 إكسبريس "القاهرة- الإسكندرية" بمؤخرة قطار 571 "بورسعيد -الإسكندرية" بالقرب من الإسكندرية، ما أدى لمصرع 42 شخصًا وإصابة 179 آخرين.