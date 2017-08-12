أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث قطاري خورشيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث قطاري خورشيد

02:37 م السبت 12 أغسطس 2017

  • عرض 8 صورة

    3da385e93a.jpg

  • عرض 8 صورة

    c529827ffe.jpg

  • عرض 8 صورة

    2043d4512f.jpg

  • عرض 8 صورة

    8c0ab797d3.jpg

  • عرض 8 صورة

    9461218702.jpg

  • عرض 8 صورة

    9e0d73341d.jpg

  • عرض 8 صورة

    7f074e6391.jpg

  • عرض 8 صورة

    03723b86a3.jpg

إعادة الألبوم

بالأسماء.. تسليم 33 جثة من ضحايا حادث قطاري الإسكندرية لذويهم (صور)

الألبوم التالى

بالأسماء.. تسليم 33 جثة من ضحايا حادث قطاري الإسكندرية لذويهم (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مصابي حادث تصادم قطارين بعزبة الشيخ بمنطقة خورشيد بالمستشفى الأميري الجامعي، للتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية وتواجد الفريق الطبي اللازم لمتابعة حالاتهم الصحية، وذلك لليوم الثاني.

وقال سلطان إنه يتابع بنفسه على مدار الساعة حالة المصابين و تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة، مشددًا على تواجد الفريق الطبي المتابع لحالات المصابين على مدار الـ24 ساعة لحين خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشار المحافظ إلى أن عدد مصابي الحادث المتواجدين بالمستشفيات حاليًا، بلغ 139 مصابًا منهم 36 مصابًا بالمستشفى الأميري الجامعي، و32 بمستشفى طوارىء سموحة، و23 بمستشفى الجمهورية، و24 بمستشفى مصطفى كامل و3 بالمستشفى الإيطالي و12 بمستشفى جمال عبدالناصر و9 بمستشفى الشرطة.

ووقع أمس تصادم قطار رقم 13 إكسبريس "القاهرة- الإسكندرية" بمؤخرة قطار 571 "بورسعيد -الإسكندرية" بالقرب من الإسكندرية، ما أدى لمصرع 42 شخصًا وإصابة 179 آخرين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. تسليم 33 جثة من ضحايا حادث قطاري الإسكندرية لذويهم (صور)

    أخبار

  • بالصور - "لبنى".. طفلة حلمت بإجازة صيف وفرقها حادث قطاري الإسكندرية

    أخبار

  • مجندو "أمن الإسكندرية" يتبرعون بالدم لمصابي حادث القطارين

    أخبار

  • بالصور.. بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري الإسكندرية

    أخبار

إعلان

c601886e5c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد