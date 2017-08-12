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إصابة مجند من قوات أمن المحلة بطلق ناري بالرأس في الغربية

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مصراوي Masrawy

إصابة مجند من قوات أمن المحلة بطلق ناري بالرأس في الغربية

02:34 م السبت 12 أغسطس 2017

إصابة مجند من قوات أمن المحلة بطلق ناري بالرأس في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

شهدت مستشفى المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، وصول مجند بمبنى قوات الأمن، مصاب بطلق ناري في الرأس بشكل مفاجىء، حال تأديته الواجب الوطني، من سلاح ناري بالخطأ، وأخطرت الجهات المعنية بالواقعة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من مبنى قوات الأمن يفيد بإصابة "طارق محمد عطية" 20 عامًا، مقيم بقرية السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بطلق ناري بالرأس ونقل على إثره إلى مستشفى المحلة العام لإسعافه.

وزار مدير الأمن المجند المصاب داخل غرفة العناية المركزة، وأوصى في توصياته الدكتور جمال مدير المستشفى بالضرورة توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة لعلاج المجند لحين إتمام شفائه.

وأفادت مصادر أمنية لـ"مصراوي"، بأن المجند أصيب بطلقة بالرأس دخلت من أسفل الفك، وخرجت من العين في حاله صحية خطرة، فيما أيدت مصادر داخل المستشفى وضع على أجهزة الإعاشة والتنفس الصناعي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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