أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنيا: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام الدور الثاني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنيا: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام الدور الثاني

02:28 م السبت 12 أغسطس 2017

غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنيا: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني للثانوية

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال صفوت جارح، المشرف العام على امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في المنيا، إن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، بشأن امتحان اللغة العربية اليوم السبت للدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وأشار جارح، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا اليوم لأداء امتحان اللغة العربية، بلغ 250 طالبًا وطالبة، موزعين على مدارس الإدارات التعليمية، لافتًا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وعقد وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة.

واستعدت مديرية تعليم المنيا لامتحانات الدور الثاني بتجهيز اللجان وتشكيل لجان ومتابعة للمرور على المدارس للتأكد من سلامتها وأعمال والصيانة بها.

واستقبلت 13 لجنة امتحانية، الطلاب اليوم في امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ووصل رؤساء اللجان في موعدهم دون تعطل أي لجان، وتم توزيع أوراق الأسئلة في موعدها، وتشكلت غرفة العمليات لتتلقي أي شكاوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة بعدد من مدارس المنيا

    أخبار

  • بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بأسيوط

    أخبار

  • بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الغربية

    أخبار

  • تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة في المنوفية لـ220 درجة

    أخبار

إعلان

9892c4c1d6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد