غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنيا: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام الدور الثاني
غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنيا: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام الدور الثاني
02:28 م السبت 12 أغسطس 2017
امتحانات الدور الثاني للثانوية
المنيا ــ ريمون الراوي:
قال صفوت جارح، المشرف العام على امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في المنيا، إن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، بشأن امتحان اللغة العربية اليوم السبت للدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.
وأشار جارح، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا اليوم لأداء امتحان اللغة العربية، بلغ 250 طالبًا وطالبة، موزعين على مدارس الإدارات التعليمية، لافتًا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وعقد وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة.
واستعدت مديرية تعليم المنيا لامتحانات الدور الثاني بتجهيز اللجان وتشكيل لجان ومتابعة للمرور على المدارس للتأكد من سلامتها وأعمال والصيانة بها.
واستقبلت 13 لجنة امتحانية، الطلاب اليوم في امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ووصل رؤساء اللجان في موعدهم دون تعطل أي لجان، وتم توزيع أوراق الأسئلة في موعدها، وتشكلت غرفة العمليات لتتلقي أي شكاوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.
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