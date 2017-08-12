محلب يتفقد مشروع "نفق النهضة".. بتكلفة 406 مليون جنيه

كتبت- ندى الخولي:

تفقد إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهزرية للمشروعات القومية، واللواء أمير السيد، مستشار الرئاسة للتخطيط العمراني، واللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، ومسئولي الجهاز المركزي للتعمير، مشروع إنشاء نفق النهضة لمتابعة مراحل التنفيذ ومعدلات الآداء.

واستمع محلب إلى شرح من نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، عن الأعمال التي تمت بالنفق منذ بدء العمل به في 2015.

وطالب محلب الشركة المنفذة، بسرعة إنجاز الأعمال ليتم الانتهاء من النفق بنهاية مارس العام المقبل، نظرًا لأهميته القصوى في حل أزمة التكدس المروري بمنطقة جامعة القاهرة وميدان النهضة.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة ساهمت في النفق بـــ100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يقع في منطقة من أهم مداخل ومخارج المحافظة ويحقق سيولة مرورية للمنطقة.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 406 مليون جنيه بإجمالي أطوال 1700 مترًا في الاتجاهين، كل اتجاه 7 أمتار، ومزود بأحدث وسائل السلامة والأمان، ومن شأنه إلغاء التقاطعات ورفع الطاقة الاستعابية وتوفير الوقت ويقع النفق بمنطقة بها العديد من المنشأت الهامة والحيوية.

حضر الجولة اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، واللواء محمد صلاح، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومحسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب.