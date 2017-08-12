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كيف تستخدمي الميكروويف في إعداد الأرز؟

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كيف تستخدمي الميكروويف في إعداد الأرز؟ كيف تستخدمي الميكروويف في إعداد الأرز؟

التحرير

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يقتصر استخدام كثير من النساء لجهاز الميكروويف على تسخين الأطعمة أو المشروبات فقط، في حين يمكن استخدامه في إعداد بعض الأطعمة بشكل كامل، ومن بينها الأرز.

ونشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، طريقة بسيطة لإعداد الأرز في الميكروويف دون الحاجة لاستخدام البوتوجاز، بشكل أسهل ووقت أقل، وهو ما نقدمه فيما يلي خطوة بخطوة..

1- ضعي كوبًا من الأرز وكوبين من الماء البارد داخل طبق آمن يمكن استخدامه في درجة حرارة الميكروويف.

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2- ضعي طبق الأرز في الميكروويف دون تغطيته على درجة حرارة عالية، واتركيه لمدة 10 دقائق حتى تتبخر معظم الماء وتظهر ثقوب صغيرة في الأرز يخرج منها البخار، إذا وجدتي الكثير من الماء فاتركيه في الميكروويف لدقيقة أو اثنين حتى تظهر ثقوب البخار.

3- اخرجي طبق الأرز من الميكروويف وغطيه بالبلاستيك الآمن أو ورق الفويل، ثم ضعيه في الميكروويف مرة أخرى لمدة 4 دقائق.

4- بعد مرور الوقت المحدد في الميكروويف، اخرجي طبق الأرز واتركيه مغطى لمدة 5 دقايق أخرى، ثم انزعي الغطاء، إذا لاحظتي أنه مبلل بعض الشيء فاتركيه في الميكروويف لدقيقة واحدة إضافية حتى يصبح ناضجًا.
 

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