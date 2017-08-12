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المصري يقترب من ضم يامادو توريه (فيديو)

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المصري يقترب من ضم يامادو توريه (فيديو) المصري يقترب من ضم يامادو توريه (فيديو)

التحرير

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اقترب مسؤولي النادي المصري من التعاقد مع يامادو توريه، لاعب وسط فريق حورية كوناكري ونجم منتخب الشباب الغينى، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وعلم «التحرير» من مصدر في المصري أن لجنة التعاقدات بالنادي قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب  الغيني حيث يتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وأبدى حسام حسن المدير الفني للنادي المصري إعجابه بمهارات اللاعب وبناءً عليه أعطى الضوء الأخضر للجنة التعاقدات للبدء في التفاوض معه.

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يذكر أن المصري نجح مؤخرًا في ضم شيخ موكورو الإيفواري، واريستيد بانسية البوركيني، إلى صفوفه.

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التحرير

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